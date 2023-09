Intervenuto a Dazn nel corso del post partita, Luca Mazzitelli, autore di una doppietta, ha parlato così della super vittoria del suo Frosinone: “Siamo stati bravi a crederci, si era messa male. Abbiamo creato nel primo tempo. Il rigore a fine primo tempo ci ha fatto pensare di potercela giocare. La mia doppietta? Un’emozione grande, sono contento, è servita per la squadra. Stiamo lavorando bene ed era importante fare punti. Di Di Francesco c’è tanto, lui è venuto qua per rimettersi in gioco. Ci ha dato subito un’impronta giusta”.