Mathias Soulé continua a brillare con la maglia del Frosinone: la sua doppietta non ha evitato la sconfitta in rimonta sul campo del Cagliari, ma lo ha lanciato al secondo posto tra i giocatori più giovani con più gol all'attivo nei cinque maggiori campionati europei.



PRIMO FRA GLI UMANI - Il primo è a distanza siderale: si tratta di Jude Bellingham, che di reti ne ha segnate ben 10 in 10 partite con il Real Madrid. Teoricamente è un centrocampista, mentre Soulé è un attaccante esterno, ma ha segnato il doppio dei gol. Dopo di lui, c'è l'argentino di proprietà della Juventus, che lo pregusta in vista della prossima estate.