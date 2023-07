Il Frosinone in difesa continua a seguire il francese Costa del Tolosa e tenterà fino alla fine di riprendere Ravanelli, rientrato alla Cremonese per fine prestito. A centrocampo il sogno è il gioiellino Fabbian dell'Inter (tantissima la concorrenza) ed interessa Nicolussi Caviglia della Juve. Per l'attacco caccia a una prima punta che possa portare in dote gol pesanti (ancora attuale la pista Maja del Bordeaux) ed un esterno veloce e tecnico. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sirene turche per l'attaccante Caso, che interessa all'Ankaragucu.