Frosinone-Milan, le formazioni ufficiali: Brescianini da ex, ok Pulisic e Loftus-Cheek

Il Frosinone ospita il Milan nella penultima gara del sabato della 23esima giornata di Serie A. Allo Stirpe i rossoneri cercano punti per mettere pressione a Juventus e Inter, prima e seconda della classe al momento distanti 7 e 8 lunghezze, mentre il Frosinone, che galleggia a 5 punti dalla zona retrocessione, ha bisogno di dare un'accelerata al proprio andamento se non vuole essere risucchiato nel gorgo.



Eusebio Di Francesco conferma la fiducia al nuovo arrivato Demba Seck nel tridente con Soulé e Kaio Jorge, Barrenechea in regia e il coltellino svizzero Gelli che anche stavolta fa gli straordinari tra centrocampo e difesa, con il milanista in prestito Brescianini.



Pioli va con il migliore undici possibile, al netto degli infortunati di lungo corso in difesa e delle non perfette condizioni di Bennacer in mezzo al campo. Spazio a Gabbia-Kjaer come coppia centrale, Giroud con dietro Pulisic, Loftus-Cheek e Leao in avanti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



FROSINONE: Turati; Brescianini Romagnoli, Okoli, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.



MILAN: Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.