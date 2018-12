: Castillejo manda un pacco bollente, lui lo rispedisce al mittente con un volo plastico ed efficace. Dispiace per Bardi, ma il posto per l'ex Atalanta è fisso.l'avversario di turno è il fresco Cutrone. Marcare il rampante bomber rossonero non è semplica, ma lui caccia fuori gli attributi richiesti in tali circostanze.: segue Higuain anche in bagno, da stopper anni settanta. Paura lui non ne ha. Ottima prestazione.(dal 30' s.t.6: entra ed esegue le medesime funzioni di Ariaudo. Diligente e sveglio sulle punte rossonere).: Baroni nutre buona considerazione per lui. Castillejo si allarga invitando Kessié ad inserirsi proprio nella sua zona. Luka è attento e chiude la cassaforte.: rimpiazza Zampano per questo delicato turno. Classe 1997 galoppa sulla fascia destra fronteggiando Rodriguez. Il ragazzo merita spazio in questa squadra senza dubbio.(dal 28' s.t.: sostituisce un esausto Ghiglione. Approfitta di un Milan sbilanciato per lanciarsi in corsa sul binario di competenza).: arriva ad una pericolosa conclusione dal limite. I suoi piedi, non proprio educatissimi, spediscono il pallone tra i tifosi. Prova tosta e volenterosa.poteva sventagliare più rapidamente in un paio di occasioni, ma il centrocampista campano è sempre una risorsa per le sorti gialloblu.: il sinistro è il suo fratello maggiore. Imposta solo con il mancino trovando alcune verticalizzazioni che offrono ossigeno alla manovra canarina.: il fiato non gli manca. Peccato per la poca precisione sul perfetto cross di Ghiglione. Con un pizzico di coraggio in più la sua carriera potrebbe svoltare.arbitro e Var gli negano l'immensa gioia di un goal al Milan. Una delle migliori prestazioni stagionali, in una Serie A che si è mostrata più complessa del previsto.il goal da cineteca con la Fiorentina resterà nella storia ciociara. Contro Romagnoli non si risparmia con puntuali sponde per Ciano e altri colleghi.(dal 34' s.t.All.si guarda intorno e nota del materiale ancora da scoprire. Ghiglione, Krajnc e Pinamonti con continuità. Qualche volto nuovo serviva per lanciare un segnale nella mente del team canarino. I miracoli non si possono fare, però almeno si lotta colpo su colpo.: paradossalmente è il migliore in campo, con almeno tre interventi di grande importanza. Miracoloso nel recupero su Ciano.non si vede quasi mai in fase di spinta, soffre i contropiedi della formazione laziale. (dal 29' stun pesce fuor d'acqua, flop confermatodiscreto rientro in campo dopo quasi due mesi di stop. Vince alcunu duelli ruvidi con Pinamonti.sbaglia diverse letture sul fuorigioco, meno preciso rispetto ai suoi standard di rendimento. Nella prima frazione corre qualche rischio di troppo.macchia una discreta prova con un pallone, rischioso, regalato agli avversari nel finale di gara.Chibsah stravince il duello, prova a metterci qualcosa in più nella ripresa ma spreca una grande occasione da gol su assist di Calhanoglu. Polveri bagnate per l'ivoriano.quantità e qualità, si salva nel grigiore generale.cambia quattro ruoli durante l'arco dei 90', su indicazioni di Gattuso, ma forse meriterebbe di restare in panchina. Passeggia in campo.primi 20' di gara di buon livello, centra un palo. Molto rivedibile la scelta di alcune giocate, mostra poca intelligenza tattica e qualche picco di egoismo di troppo(dal 29' stprova a cercare la profondità)non è nemmeno la copia sbiadita dell'attaccante ammirato tra Napoli e Juventus. Nel finale calcia in curva il pallone della vittoria, l'instantanea perfetta dell'ennesima prova imbarazzante.: l'impegno c'è ma ha tre occasioni e le manca tutte. Al 3' poteva portare in vantaggio i suoi ma tira a lato. Sembra aver perso il suo proverbiale veleno.Era dal dicembre del 1984 che il Milan non rimaneva quattro partite di Serie A consecutive senza trovare la via del gol. Cambia troppe volte il modulo nel secondo tempo, denotando una grande confusione.