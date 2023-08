Grande vittoria per il Frosinone che supera l'Atalanta nel match delle 18.30. La squadra di Di Francesco si è imposta grazie ai gol di Harroui e Monterisi. Proprio il difensore classe 2001 Ilario Monterisi, ha parlato a Dazn nel post-partita:



"E' sempre stato un sogno giocare in Serie A, è stato bellissimo forse non ho realizzato benissimo. Sono contento di aver aiutato la squadra a conquistare la prima vittoria. Il primo tempo siamo partiti forte, abbiamo dato tutto dal punto di vista fisico e nel secondo tempo ci hanno fatto abbassare di qualche metro. Siamo una squadra solida ed un gruppo fantastico".