Frosinone-Monza: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ritorna la Serie A, in scena con l’ultima giornata del girone di andata. Alle ore 15 di sabato 6 gennaio, il 19° turno prosegue con Frosinone-Monza. Gli uomini di Di Francesco per raggiungere il Monza in classifica, i brianzoli per avvicinarsi alla zona Europa.



DOVE VEDERLA – La gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN.



LE ULTIME - Tornano Lirola ed Ibrahimovic. Capitan Mazzitelli pronto a rientrare nella formazione titolare. Nel Monza, Pablo Marì torna dopo la squalifica. Gagliardini, dopo aver giocato come centrale di difesa col Napoli, si risposta a centrocampo.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulé, Harroui; Kajo Jorge. All. Di Francesco



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pablo Marì, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Caravalho; Colombo. All. Palladino