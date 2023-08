Frosinone-Napoli (sabato 19 agosto con inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) apre la prima giornata di campionato in Serie A.

Di Francesco è orientato a far partire dalla panchina il georgiano Kvernadze.

Dall'altra parte Rudi Garcia si affida alla premiata ditta Osimhen & Kvaratskhelia.



LE PROBABILI FORMAZIONI



FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Borrelli, Caso. All. Di Francesco.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.