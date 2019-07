In casa Frosinone è stato giorno di conferenza stampa per l'allenatore Alessandro Nesta: “Il livello della rosa? E' importante e possiamo competere per i primi posti. Non è scontato tornare in A ma dobbiamo provarci. Scendere dalla serie A non è garanzia di successo, bisogna subito calarsi in questa nuova mentalità”. Sul mercato: “Ciano? Spero che resti qui, perché è un calciatore ideale per il nostro modulo”.