Il gol segnato da Capuano al 95’, contro la Salernitana gli ha salvato il posto, ma il destino di Alessandro Nesta sulla panchina del Frosinone è ancora in bilico. Del resto i gialloblu, fino a qui, hanno marciato decisamente sotto le aspettative. Solo una vittoria in sette partite e sei punti che valgono il 15° posto in Serie B, non proprio la media promozione che ci si aspettava a inizio stagione. Il tecnico romano ritornerà inevitabilmente sotto osservazione alla ripresa del campionato ma la sua situazione resta comunque delicatissima secondo gli analisti, che hanno aperto le scommesse sul suo esonero entro la fine dell’anno. L’opzione è ritenuta probabile e si gioca a 2,25, riferisce Agipronews. A confortare l’allenatore, però c’è il fatto che rispetto a quella del suo esonero, la quota sulla vittoria dei gialloblù contro il Livorno, alla ripresa del torneo, sia sensibilmente più bassa, fissata a 1,75.