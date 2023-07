Anthony Oyono, terzino del Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Sky:



"Sono arrivato qua un anno e mezzo fa, a metà campionato. Non è mai facile inserirsi in un gruppo già costruito. Ho avuto un po' di difficoltà all'inizio, poi dopo aver fatto il ritiro con i compagni e imparato la lingua, le cose hanno iniziato ad andare bene".



ISPIRAZIONE - "Reece James del Chelsea, mi piace anche Hakimi. Sono terzini di spinta, mi piace giocare così".



SERIE A - "La serie A è diversa dalla B, io voglio giocare all'Olimpico, a San Siro. Guardiamo cosa ha fatto il Monza, possiamo fare come hanno fatto loro".



PRIMA - "In casa, nel nostro stadio, alla prima giornata. Sarebbe bello segnare contro il Napoli".