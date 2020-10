Giorno di presentazioni in casa Frosinone, oggi infatti ha svolto la sua prima conferenza stampa da gialloblù l’attaccante Piotr Parzyszek arrivato dal Piast Gliwice. La prima domanda si è concentrata sul paragone con tre attaccanti polacchi molto forti come Milik, Piatek, passati o ancora in Italia e, soprattutto Robert Lewandoski. Ecco le sue parole:



"Mi ispiro a tutti e tre perchè sono molto forti, ma non ad uno in particolare. Ho le mie caratteristiche e spero di fare tanti gol. Frosinone è la grande occasione della mia carriera e lavorerò duro per centrare gli obiettivi della società e quelli personali. Mi sento abbastanza pronto e non credo che servirà tanto tempo ad ambientarmi nel calcio italiano."



Perchè il Frosinone?

Hanno puntato su di me già dallo scorso inverno ed è una cosa che ho apprezzato molto: per me e la mia famiglia è la scelta migliore".



Sui tanti calciatori polacchi arrivati in Italia Parzyszek ha spiegato:



"Questo è un campionato, insieme ad altri due o tre, dove si gioca il miglior calcio, ad alto livello. Tutti i bambini sognano un giorno di giocare nel campionato italiano".