Il Pescara vuole regalarsi un grande centravanti per dare l’assalto alla A: nel mirino c’è Daniel Ciofani (Frosinone), che in Abruzzo ritroverebbe il gemello Matteo. Intanto i biancazzurri valutano il tesseramento dello svincolato Liviero (ex Cittadella). A proposito di terzini sinistri: oggi il Venezia ufficializza il prestito di Mazan (Celta Vigo), Falasco (Perugia) è diretto al Brescia per sostituire Curcio destinato al Livorno, il Cittadella punta Frascatore (Carpi), mentre il Crotone (oggi firma la punta Pettinari in prestito secco dal Lecce, che lo rimpiazza con Tumminello) ha ribadito il suo no al Perugia per Martella: gli umbri in giornata definiranno lo scambio di portieri Leali-Bizzarri con il Foggia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Cremonese ha da tempo il sì di Longo (Huesca, ex Inter): oggi la firma. Fiordilino (Palermo) si avvicina all’Ascoli. La Salernitana vuole Mustacchio (Perugia).



SERIE C - Dopo Lancini il Novara può ottenere dal Brescia anche Martinelli. La Giana vuole Giudici (Monza) per rimpiazzare Lunetta diretto al Sudtirol. Ufficiale Chiosa (Novara) all’Entella. La Paganese punta Konate (Rieti). Infine doppietta Cavese: Ferrara (Casertana) e Castagna (Lucchese).