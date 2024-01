Frosinone, preso Seck dal Torino: ora è UFFICIALE

Benvenuto Demba



L’attaccante classe 2001 arriva a titolo temporaneo dal Torino pic.twitter.com/uMfTEH75aq — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) January 23, 2024

Ilsi è lasciato alle spalle la delusione per i mancati arrivi die piazza un altro colpo: è ufficiale l'arrivo didal- Definito l'arrivo dell'attaccante senegalese classe 2001, il direttore dell'area tecnico-operativo del Frosinone, Guido Angelozzi, ha definito con la società granata l'operazione sulla base del, senza opzione di riscatto in favore del club ciociaro.- Seck è il quarto colpo di gennaio per il Frosinone, che in precedenza aveva perfezionato anche gli arrivi. I ciociari si sono aggiudicati il centravanti senegalese battendo la concorrenza: soprattutto quella della Cremonese, che lo aveva trattato negli scorsi giorni.- Nella prima parte della stagione, Seck ha messo insieme, chiuso da Duvan Zapata e Antonio Sanabria che si trovano in cima alle gerarchie di Ivan Juric.- Il Frosinone regala adun jolly in attacco: Seck parte come, dotato di buona stazza con 190 cm d'altezza, ma può agire anche come, costituendo dunque un'alternativa a Matias Soulé.- Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Torino Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Demba Seck. L’attaccante classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024.- Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Frosinone Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Demba Seck. Il Torino saluta Demba con un cordiale in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale.