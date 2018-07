Il Frosinone sta spingendo per portare da Longo l’attaccante Sau e il difensore Capuano. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. Ieri il club di Stirpe ha ufficializzato l’arrivo di Perica in attacco (in prestito dall’Udinese). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, chiuso anche il colpo Rai Vloet dal Nac Breda: il trequartista olandese classe ’95 è atteso oggi in Italia per la firma con la neopromossa.