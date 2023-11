In un'intervista ad As, il brasiliano del Frosinone Reinier, in prestito dal Real Madrid, ha confermato la sua volontà di tornare alla casa blanca:



"Ovviamente. Sono stato via per tre anni, ma ho ancora in mente di giocare per il Real Madrid. È il mio sogno. Penso che la mia occasione arriverà se lavorerò bene e sarò molto concentrato sul Frosinone".