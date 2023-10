Reinier, centrocampista del Frosinone, ha rilasciato un’intervista a DAZN al termine della partita vinta contro il Verona: “Ho lavorato molto per questo momento. Sono felicissimo, sognavo un esordio così. Sono arrivati i tre punti per la mia squadra e questa è la cosa più importante. Mi sto divertendo davvero molto, siamo molto preparati quando arriviamo in campo. Adesso ci prepareremo al meglio per la prossima partita che arriverà dopo la sosta. Sono davvero felice di aver segnato in Germania, Spagna e Italia. Sono orgoglioso e voglio continuare davvero così”.