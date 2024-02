Frosinone-Roma: per i bookie De Rossi favorito sull’ex Di Francesco, duello argentino Dybala-Soule

Accantonata l’Europa, De Rossi vuole riprendere il ritmo in campionato, spezzato dal ko con l’Inter. Dopo l’esame Ranieri, troverà un altro suo ex allenatore, Eusebio Di Francesco, in una trasferta insidiosa, nonostante il Frosinone sia la squadra con il peggior rendimento da dicembre (5 punti come Salernitana e Sassuolo. I giallorossi partono favoriti tra 1,89 e 1,90, con il successo dei padroni di casa offerto a 4 e il pareggio a 3,75. Le statistiche propendono per la Roma, che ha vinto i cinque precedenti con i gialloblu e le ultime sette partite di Serie A contro avversarie nella metà bassa della classifica a inizio giornata. Con De Rossi, inoltre, ha sempre segnato almeno due reti: ecco che l’Over è avanti a 1,68 rispetto all’Under, in lavagna a 2,05; in vantaggio anche il Goal (1,60) sul No Goal (2,20). Romelu Lukaku è tornato a segnare contro il Feyenoord e vuole fare lo stesso in campionato: il suo gol vale 2,25, mentre si sale a 3 per Paulo Dybala e a 3,75 per l’argentino mancino del Frosinone, Matias Soule, a caccia dell’undicesimo centro in campionato.