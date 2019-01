Ernesto Salvini, responsabile dell'area tecnica del Frosinone, fa il punto sul mercato dei ciociari a Sky Sport: "Cerchiamo 2-3 giocatori di grande qualità, non vogliamo disperdere l'investimento in più giocatori. Noi dobbiamo acquistare due centrocampisti, e uno l'abbiamo già preso con Valzania. Schiattarella? Ci è stato accostato ed è vero che l'abbiamo seguito":



SULL'ATTACCANTE - "Noi con Daniel Ciofani abbiamo uno dei migliori attaccanti in Italia e non è sul mercato, sono convinto che farà la differenza. Falcinelli e Paloschi? Non smentisco, sono giocatori che ci piacciono e possono essere nostri obiettivi. In avanti però ci sarà anche una cessione. Soddimo va alla Cremonese".