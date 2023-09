Il programma della quarta giornata di Serie A prevede Frosinone-Sassuolo con il fischio d'inizio a partire dalle 15 di domenica 17 settembre 2023 al Benito Stirpe. 4 punti in tre partite per Eusebio Di Francesco con l'unico ko trovato con il Napoli all'esordio. Alessio Dionisi è riuscito a ripartire dopo un'inizio horror e cerca conferme per una corsa a un piazzamento europeo. La diretta tv sarà in esclusiva tv su Dazn e di conseguenza sarà disponibile in streaming tramite app Dazn.



LE ULTIME - Soulé confermato accando a Cheddira nel tridente per i gialloblu con Mazzitelli in mezzo al campo e Turati in porta. Duello Thrstvedt-Bajrami per i neroverdi. Boloca diga a centrocampo mentre Vina avanti a Pedersen in difesa.



LE PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Cheddira, Harroui.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.