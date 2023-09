La Serie A riparte anche da Frosinone e Sassuolo, in scena oggi alle 15.00 allo stadio Benito Stirpe. Entrambe le squadre sono a quattro punti a metà classifica, coi ciociari avanti per differenza reti. Un pareggio e una vittoria nelle ultime due partite per i ragazzi di Di Francesco. Una sconfitta e tre punti per Dionisi. I due club si sono scontrati quattro volte nella loro storia. I risultati sono a favore dei neroverdi, con 2 vittorie e 2 pareggi.



Le formazioni ufficiali

FROSINONE (4-5-1): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Soulé, Gelli, Cheddira; Baez. All. Di Francesco.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.



