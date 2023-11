Gli sono bastati cinque minuti nella sua prima presenza da titolare per segnare. Arijon Ibrahimovic ha regalato al Frosinone il primo dei due gol segnati al Torino che sono valsi la prima storica qualificazione dei ciociari agli ottavi di finale di Coppa Italia. Merito anche del classe 2005, che a 18 anni ancora da compiere ha confermato in partita le buone indicazioni che aveva dato fin qui in allenamento e negli spezzoni che Eusebio Di Francesco gli aveva concesso. A Frosinone sono convinti che "l'altro" Ibra è uno dei migliori, se non il migliore, tra i talenti che sono arrivati in estate. Prestito con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro dal Bayern Monaco, che però crede così tanto nel suo gioiellino da aver mantenuto una clausola di recompra su di lui. Questioni da affrontare a giugno, prima Ibrahimovic vuole continuare a mettere in mostra tutto il suo talento.