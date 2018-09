Danilo Soddimo, esterno offensivo del Frosinone, parla a Radio Day: "l nuovo gruppo? Questo è un Frosinone più evoluto, cresciuto tanto, soprattutto sotto il profilo societario. Abbiamo fatto un mercato più vasto. Questa è diventata ormai una realtà importante, che in questi anni ha saputo lavorare in una certa maniera. La tournée in Canada ne è la dimostrazione, così come la peculiarità di radicalizzare la passione per il Frosinone in tutto il territorio. Le rivali salvezza? Innanzi tutto sappiamo di dover vincere almeno 10 partite per garantirci la salvezza. Ci sta a fare fatica all’inizio, ma l’importante è non perdere. Chievo, Spal e Parma, secondo me lotteremo con queste squadre".