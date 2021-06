Il Frosinone ha fatto un sondaggio per due giocatori del Sassuolo: l'attaccante classe '99 Aristidi Kolaj, 5 gol e 4 assist nell'ultima stagione con la Pro Patria, e Andrea Ghion, centrocampista classe 2000 che ha chiuso una stagione da titolare in prestito al Carpi in Serie C, totalizzando anche lui 5 reti e 4 assist.