Accelerata e sorpasso da parte del Frosinone ai danni del Palermo.



Nelle ultime ore il club ciociaro, alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo, starebbe tentando l'affondo per portare in giallazzurro la mezzala 25enne del Torino Jacopo Segre.



Segre, reduce dal prestito al Perugia e prima ancora alla Spal, si trasferirebbe a Frosinone sempre a titolo temporaneo.