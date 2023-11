Matias Soulé, esterno offensivo del Frosinone, migliore in campo contro il Genoa a fine partita è intervenuto a DAZN: "E' molto importante questo successo, era uno scontro diretto e siamo molto contenti. Questi punti ci servivano per forza, sabato prossimo ci sarà un'altra partita dura. Qui c'è un bellissimo ambiente, ogni volta che giochiamo in casa per noi è fantastico, i tifosi ci aiutano a vincere. In casa abbiamo perso una sola partita e per questo ringraziamo tutti i tifosi".



Sesto gol in campionato: puoi spiegarci quello di oggi? Il portiere sbaglia?

"Non so se ha sbagliato il portiere, io ho calciato forte, credo che lui volesse respingerla. Meno male che è entrata".



Quanto c'è di Di Francesco nella tua crescita?

"Mi sento molto bene, anche fisicamente. Di Francesco mi lascia libertà di giocare, io e i compagni ci muoviamo sempre, ci cerchiamo, proviamo sempre a giocare a calcio e per questo vinciamo le partite".



Hai preso la decisione migliore a venire qui in prestito dalla Juventus?

"Era molto importante questo passaggio in prestito dalla Juventus, sono molto contento, la società ha creduto in me e io sono felice qua".