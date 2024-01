Frosinone, Soulé: 'Mi trattengo di più alle sedute per battere le punizioni. Il mister ci trasmette il suo DNA

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matias Soulé ha parlato così al termine della gara vinta dal suo Frosinone col Cagliari: "Non ho voce perché ho dato tutto. Ci serviva tanto la vittoria, perché era tanto che non vincevamo di fronte alla nostra gente. Siamo molto contenti. Sulla punizione ho visto la barriera lontana e ho calciato. Rimango sempre di più agli allenamenti per battere le punizioni. Sono veramente contento di stare al Frosinone, abbiamo un obiettivo e vogliamo raggiungerlo. Di Francesco lavora bene coi talenti, ci trasmette il suo DNA".