Domani pomeriggio al Benito Stirpe andrà in scena la sfida-salvezza tra Frosinone e SPAL, un match dal sapore particolare per i padroni di casa: nella gara d'andata, disputata a Ferrara lo scorso 28 ottobre, la formazione ciociara trovò la prima vittoria di questo campionato, un rotondo 0-3 che porta la firma di Raman Chibsah, Camillo Ciano e Andrea Pinamonti. Sulla panchina c'era mister Moreno Longo, nel cui tridente offensivo figurava il grande (nelle intenzioni) acquisto Joel Campbell. Un girone dopo, entrambi non fanno più parte del club: Longo è stato esonerato prima di Natale, Campbell è volato in Messico al León. Oggi l'allenatore è Marco Baroni, che si affida al 3-5-2 col neo-acquisto proveniente proprio dalla SPAL Federico Viviani (quando sta bene) in cabina di regia e l'esperienza di Daniel Ciofani in avanti.



Il Frosinone attualmente è penultimo in classifica, 8 punti al di sotto di quel quartultimo posto che vorrebbe dire permanenza in Serie A. E riceve una SPAL quintultima, che ha vinto appena 2 delle ultime 10 partite. Quale occasione più opportuna per provare a sfatare il tabù interno e ottenere il primo successo in casa di questo campionato? Molte delle residue speranze di non retrocedere per la squadra frusinate passano da questa giornata.