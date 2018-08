Il giocatore del Frosinone Marco Sportiello ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche del mancato riscatto da parte della Fiorentina: "Impossibile per alcuni problemi tra i club. Ma la società è sana, Pioli un grande e il gruppo super. C’era un’empatia unica, soprattutto grazie a Davide, un uomo straordinario che mancherà a tutti e sarà per sempre con me".