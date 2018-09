Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista della trasferta di stasera con la Roma: "Il cuore è diviso a metà, ma per 90 minuti tiferò solo Frosinone. Abbiamo bisogno di punti e vogliamo dimostrare, come con la Juve, di non essere la vittima sacrificale del torneo. La crisi della Roma? Ha cambiato tanto, ringiovanendo molto la squadra. Servirà tempo per tornare ai livelli della scorsa stagione, ma Di Francesco non ha colpe: è l’allenatore giusto".



"Franco Sensi era un mecenate. Presidenti come lui non ce ne sono più nel calcio di oggi. Amava la Roma, ma cercava di aiutare anche i club delle categorie inferiori. È stato fondamentale nel mio primo anno: ci ha aiutato con gli sponsor, con due amichevoli tra Frosinone e Roma. Ho visto la prima partita all’Olimpico nel 1968. Era la Roma di De Sisti. Nessuno mi ha fatto impazzire come Totti. Francesco arriverà al top anche da dirigente. Che gioia lo scudetto del 2001, quell’anno non mi sono perso una partita. Sensi mi diceva sempre: 'Sei l’unico in tribuna d’onore con la sciarpa giallorossa al collo'. Spero un romano e romanista come Soddimo. Se potessi, ruberei Dzeko alla Roma: un bomber così ci farebbe comodo...".