Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, è intervenuto in conferenza stampa: "L'unico obiettivo è salvarsi e proveremo a farlo in tutti i modi. Sul mercato faremo tra i 10 e i 12 innesti in questa sessione perché abbiamo bisogno di livellarci con le altre squadre di Serie A. Le statistiche parlano chiaro, il gap c'è e va colmato: bisogna irrobustire la società in ogni suo settore e questo è stato fatto. Faremo il mercato in tre fasi: entro il 16 luglio daremo a Moreno Longo i primi 6 innesti, gli altri 6 entro il 10 agosto; la terza fase sarà eventuale, non cercheremo nulla ma tutto può succedere finché non chiude il mercato. Mancano pochi giorni alla fine della prima fase, siamo fiduciosi di raggiungere questo primo mini obiettivo. Infrastrutture? Abbiamo iniziato ad operare con i fondi del crowdfunding, stiamo cercando di ricavare spazi per il Frosinone Pub all'interno della tribuna, completeremo l'ufficio comunicazione e marketing e completeremo l'installazione dei cancelli. Entro la fine d'agosto contiamo di aver terminato tutti i lavori tranne per il Frosinone Village, ma non dipende da noi. Stiamo anche ampliando il centro sportivo di Ferentino. Capozzucca? serve un alter ego con cui confrontarsi e valutare le scelte, ci farà fare il salto di qualità".