Maurizio Stirpe tuona, il presidente del Frosinone si accoda al collega del Benevento Vigorito e parla così a Radio Marte della possibilità di chiudere ora la Serie B per il coronavirus: "Se non si potessero disputare i play off e noi da terzi non potessimo andare in Serie A, mi ritiro dal campionato. Capisco lo sfogo di Vigorito che poteva festeggiare fra 3-4 giornate la promozione. Dobbiamo aspettare gli eventi e le decisioni del governo e capire se ci saranno le condizioni per riprendere anche a porte chiuse, nonostante questo sarebbe una mortificazione per il calcio. Entro il 30 giugno ci può essere disponibilità a giocare la finale play off. Se questo non fosse possibile, ritengo che le ultime 3 di Serie A debbano retrocedere e le 3 di Serie B salire. Europei? È l'ultima delle preoccupazioni anche se in linea di principio sono per far disputare i campionati e spostare l’Europeo. Adesso quest’emergenza diventerà un’emergenza di tutta l’Europa, è già così. Quindi è inutile mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi".