L’Empoli ha concluso positivamente la rincorsa allo sloveno Balkovec, esterno sinistro: prestito con diritto di riscatto dal Verona.

Il Perugia è vicino alla chiusura della trattativa con l’Udinese per Angella; smentito l’interessamento per Tremolada (Brescia), il club umbro coltiva ancora una piccola speranza per arrivare a Benali (Crotone).



Lo Spezia pesca in Spagna il nuovo difensore centrale: è Salvador Ferrer, 21enne del Gimnastic de Tarragona, club della Segunda divisìon B; il club ligure ha anche ufficializzato l’ingaggio del centrocampista offensivo Darren Raekwon Buffonge, classe 1998 ed ex United, che ha superato un periodo di prova.



Il Venezia ha prelevato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto il difensore Pietro Ceccaroni dallo Spezia (lo scorso anno a Padova) e ora punta il centrocampista Santoro della Casertana. Il Trapani ha chiesto alla Juventus l’esperto Del Prete.



A Frosinone è ufficiale il rinnovo di Brighenti fino al 2022. Proprio il Frosinone, partito Ciofani per la Cremonese (ieri ha fatto le visite mediche a Roma, oggi dovrebbe firmare), per sostituirlo pensa a Ceravolo del Parma. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la stessa Cremonese ha sondato il terreno per Thorsby (Sampdoria).



Doppio innesto per il Cittadella che ha prelevato a titolo definitivo i centrocampisti Christian D’Urso dalla Roma e Nicola Pavan del Renate; in uscita ora c’è Pasa, che dopo tre anni potrebbe tornare a Pordenone.



Il Livorno sta per ultimare l’arrivo di Luca Rizzo dal Bologna. Il Cosenza valuta Acosty (Rjeka) e attende il prestito di Machach, centrocampista del Napoli che era a Crotone. L’Ascoli ha preso a titolo definitivo dal Benfica l’attaccante portoghese Ricardo Manuel Matos.