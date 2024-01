Frosinone su Popovic, Angelozzi conferma: 'Ci proviamo'

A poche ore dalla gara contro l'Atalanta, il direttore tecnico del Frosinone Guido Angelozzi ha commentato il possibile arrivo di Matija Popovic, difensore classe 2006 svincolato dal Partizan e fino a qualche settimana fa in trattativa col Milan: "E' un giocatore ambito da diversi club, noi ci proviamo. Pagheremmo volentieri l'hotel dove si trova ora...".



LA SITUAZIONE DI POPOVIC - Dopo la trattativa saltata col Milan il giocatore è rimasto in Italia, a Milano, insieme al suo entourage che nei giorni scorsi ha incontrato i dirigenti della Juventus. Nella giornata di oggi anche il Napoli si è informato sul giocatore, con l'idea di provare a prendere Popovic in sinergia con il Frosinone.