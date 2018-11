Ripresa degli allenamenti per i giallazzurri che domenica alle 15, allo stadio Benito Stirpe, affronteranno il Cagliari. La squadra si è ritrovata nel primo pomeriggio a Ferentino dove ha svolto il riscaldamento, un lavoro aerobico ed una serie di possessi palla. Soddimo è tornato in gruppo, Ciano ha lavorato a parte, terapie per Hallfredsson e Capuano. Quest’ultimo ha rimediato un trauma contusivo al polpaccio nella gara contro l’Inter, le sue condizioni verranno valutate quotidianamente. Assente infine Bardi, colpito dalla varicella. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.