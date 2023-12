Il portiere del Frosinone Stefano Turati ha parlato a DAZN in vista della sfida esterna contro il Milan: "Derby? Sto vivendo la partita come le altre, cercherò di dare il meglio di me".



A Sky Sport: "Inter? Giocare nella propria squadra del cuore è il sogno di ogni bambino. Ora però penso solo al Frosinone e a raggiungere la salvezza".