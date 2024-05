Frosinone-Udinese: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Zona salvezza, due le gare-chiave per stabilire la terza retrocessa in Serie B: in contemporanea a Empoli-Roma si gioca, con i ciociari che hanno due risultati su tre per tenere dietro i friulani e archiviare la pratica salvezza. Per la squadra di Cannavaro, invece, due possibilità: battere il Frosinone oppure sperare che l'Empoli non vinca la sua partita.: Frosinone-Udinese: domenica 26 maggio 2024: 20:45: DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251): DAZN, NOW, Sky Go

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Frosinone-Udinese su DAZN

GUARDA SU DAZN

- Frosinone-Udinese sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile o utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box e console PlayStation e XBox. La partita potrà essere vista in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su cellulari o tablet, su NOW e su Sky Go.

Segui Frosinone-Udinese su NOW

GUARDA SU NOW

Al netto delle indisponibilità, dentro i migliori per lo scontro-salvezza: dubbio Harroui-Gelli-Mazzitelli per Di Francesco, Cannavaro si affida a Samardzic, Pereyra e Lucca che non dovranno far rimpiangere gli infortunati Lovric e Success.I telecronisti DAZN di Frosinone-Udinese saranno Pierluigi Pardo e Dario Marcolin, mentre su Sky telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi.: Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira, Harroui. All. Di Francesco

: Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Brenner, Lucca. All. Cannavaro