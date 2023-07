Ora è ufficiale,, firmato un contratto annuale (con opzione per un'ulteriore stagione) con la società laziale che lo ingaggia come successore di Fabio Grosso. Il comunicato:Il Frosinone Calcio comunica di aver affidato ad Eusebio Di Francesco il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Il tecnico, nativo di Pescara, ha firmato un accordo che lo legherà al Club giallazzurro fino al 30 giugno 2024 con opzione per un altro anno al raggiungimento della salvezza.