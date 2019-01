Il Frosinone ha chiesto informazioni al Benfica per Adel Taraabt, ex Milan e Genoa mai esploso in maniera definitiva. Sembravano perse ormai le sue tracce, con un futuro sempre più incerto, ma come riporta Il Corriere dello Sport, i ciociari proveranno ad acquistarlo già a gennaio puntando sulla volontà del giocatore di tornare in Italia.