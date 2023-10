Frosinone-Verona (domenica ottobre con calcio d'inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per l'ottava giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questa sfida con 9 punti in classifica, uno in più degli ospiti.



LE ULTIME - Di Francesco non può contare sull'infortunato Harroui e deve valutare le condizioni di Romagnoli. Dall'altra parte Baroni conta di recuperare Amione e Dawidowicz in difesa almeno per la panchina.



PROBABILI FORMAZIONI



FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco.



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Hongla; Terracciano, Suslov, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Djuric. All. Baroni.