Il treno della salvezza viaggia a rilento. Fino ai 19 punti del Genoa tutto è possibile.Motorini ideali per un 3-5-2 a trazione pretenziosa.Così Fabio Capello, con Cafu e Candela sugli esterni, vinse uno scudetto nel 2001 a Roma.Nel lunch match contro il Milan quella sana incoscienza, tanto mancata nella precedente gestione, si è vista.Calabria e Rodriguez non pervenuti, oltre a Castillejo e Cutrone rinchiusi nello scantinato per tanti minuti.Poi nell’ultimo quarto d’ora la trincea è stata bersagliata dall’assalto rossonero, ma alla fine le contendenti hanno firmato l’armistizio del pareggio.Dove si va a capodanno? A Verona c’è il brindisi contro il Chievo.