Perdere 3-0 a Milano contro l’Inter non fa mai troppo piacere. Nella vita però capita di poter digerire certi bocconi anche con un soffio di leggerezza. Senza dimenticare qualche lato negativo, la sconfitta in terra lombarda non è una tragedia.Sì proprio lui, passato da oggetto misterioso a risorsa offensiva. L’asso del Costa Rica vive un ottimo momento di forma fisica e mentale.Sottotono la zona mediana con Cassata in ombra, Chibsah unico a fare legna e Crisetig imbottigliato nei semafori del centrocampo interista.Niente drammi dunque perché nelle ultime cinque apparizioni i Longo boys hanno ritrovato la bussola perduta. Lottare nelle sabbie mobili fino al traguardo sarà quasi certamente il destino dei ciociari.Intanto si pensa al presente. Srna e compagni giungeranno dalla Sardegna con necessità di punti.