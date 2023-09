Il campionato è pronto a ripartire. Dopo la sosta per le Nazionali, nel prossimo weekend il fischietto tornerà su tutti i campi di Serie A. Incluso il terreno di gioco del “Benito Stirpe”, dove il. Un confronto che presenta come interessante e denso di contenuti, a partire naturalmente da temi di matrice tecnica. Perché si affronteranno due squadre poco orientate a speculare sul risultato e, al contrario, propense a proporre calcio nel solco di idee ben definite. In particolare, è indubbio il fatto che i giallazzurri abbiano stupito in questo avvio di stagione. Ci son riusciti mettendo in mostra principi chiari, emblematici dell’ottimo lavoro svolto finora dal tecnico. Situazioni limpide nella loro brillantezza e, sotto certi versi, di respiro europeo. Difesa in parità numerica, occupazione funzionale degli spazi con tutti gli effettivi e finalizzata ad un solo obiettivo: creare i presupposti per la superiorità numerica. Specificità di campo nelle quali è diventata palese l’impronta dell’allenatore abruzzese, bravo a diffondere con immediatezza il proprio credo calcistico ed a raccoglierne subito i frutti.La strada per la salvezza, chiaramente, è lunga. Ma, al tempo stesso, il percorso intrapreso lascia ben sperare l’intero ambiente. Al di là dei 4 punti conseguiti nonostante un avvio di fuoco, Mazzitelli e compagni hanno sempre sciorinato un bel calcio. Un gioco organizzato nella ricerca del palleggio da dietro e orientato a portare più uomini possibili nella linea d’attacco per le seconde fasi. Ed ecco che, poi, i moduli lasciano il tempo che trovano. Nell’ultimo turno al cospetto dell’Udinese, il Frosinone ha interpretato vari schieramenti proprio come accaduto contro Atalanta e Napoli. Lo ha fatto con coraggio, creando tanto e subendo soprattutto in transizione su palle perse. La pausa, tornando all’attualità, è servita a garantire un concreto ed ulteriore sviluppo a tali concetti, con l’arricchimento di quei calciatori arrivati negli ultimi giorni di mercato. I riferimenti conducono soprattutto ad Okoli, Bourabia, Reinier, Kaio Jorge e Ibrahimovic, i quali stanno pian piano acquisendo la forma migliore e si candidano a recitare un ruolo da protagonisti. E chissà che questo non possa accadere proprio nella sfida in programma fra soli quattro giorni. Un match indubbiamente difficile, in cui diventerà fondamentale l’apporto dei tifosi ciociari. Il Leone, com’è chiaro che sia, spera di arrivarci con la disponibilità di tutti gli effettivi. Da verificare le condizioni di Gelli, fin qui pedina inamovibile della mediana e alle prese con allenamenti differenziati. Già nella seduta pomeridiana di domani pomeriggio si avranno indicazioni più chiare anche in merito all’undici titolare. Di sicuro, c’è grande desiderio di ripartire con una vittoria.