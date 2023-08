A testa alta, consapevoli delle inevitabili difficoltà ma fiduciosi per il prosieguo di stagione. Il clima che si respira in casa Frosinone dopo l’esordio dolente contro il Napoli di sabato scorso tende ad orientarsi lungo questi binari. Al cospetto dei partenopei, la prestazione sciorinata dai giallazzurri non è stata affatto negativa. Anzi, a dire il vero ha lasciato in eredità tanti aspetti positivi dai quali si dovrà ripartire con ottimismo. Dinanzi vi erano pur sempre i campioni d’Italia e dimenticare questo elemento sarebbe un grave errore. Motivo per cui le risposte globali ottenute in chiave ciociara, nonostante l'1-3 finale, vanno contestualizzate e analizzate con ragionevolezza partendo dai concetti messi in campo.nella conferenza di vigilia aveva assicurato che i suoi avrebbero ribattuto colpo su colpo agli uomini di Garcia, senza alcun timore reverenziale. E, seppur in parte, l’esordio del leone ha mantenuto fede alle attese del proprio allenatore. Almeno fino al momento in cui fiato e corsa hanno aiutato. L’avvio è stato importante, questo è poco ma sicuro. Non solo per il rigore trasformato da, bensì per l’atteggiamento assunto. Pressing alto orientato dal trio offensivo e reso ancor più efficace dall’ausilio delle due mezzali, costante costruzione dal basso finalizzata alla verticalizzazione immediata. Quest’ultima nota, in particolare, è divenuta la manifestazione più evidente del coraggio richiesto dal tecnico abruzzese. E ancora, l’intraprendenza nei duelli e la tendenza a difendere in avanti correndo il rischio di lasciare spazi invitanti agli avversari nell’attacco della profondità hanno sorpreso tantissimo. Chiaramente, gli sbagli “di concetto” commessi in occasione dei tre gol napoletani si sono ritagliati il loro incisivo peso, però il bicchiere non può che essere inquadrato come mezzo pieno. Nel frattempo, sabato al “Benito Stirpe” arriverà l’Atalanta per un altro scontro di fuoco. Si preannuncia nuovamente il sold-out, col pubblico di fede frusinate pronto a trascinare la squadra. Probabile l’esordio dial centro dell’attacco, in attesa ovviamente di ulteriori rinforzi dal mercato.