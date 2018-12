L’uomo del ritorno in Serie A saluta la Ciociaria. La voce del popolo, assordante nel nefasto match di domenica, è stata ascoltata dalla società.Una decisione scomoda, che comunque arriverà nel giro di qualche ora. Si sentono molti nomi, ma non è il profilo dell’eventuale successore l’aspetto più rilevante.Di Carlo al Chievo, in poche settimane, e riuscito a creare da zero un’identità. Il Frosinone di oggi non ha un’anima e, a differenza dei malcapitati Clivensi, pare non ci siano soluzioni immediate all’ombra del Parco Matusa.Tre apparizioni degne in cinque mesi sono una miseria se l’obiettivo è la salvezza. Il Sassuolo ha passeggiato sul velluto allo “Stirpe”. Perdere ci può stare, retrocedere anche per assurdo, ma con la coscienza pulita da ogni rimpianto.Bene, ora apriamo gli occhi e torniamo alla realtà.