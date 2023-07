Le sterzate di, la qualità di, il senso del gol di, la qualità di capitanin mediana, le folate die tanto altro. I due test disputati dal Frosinone a Fiuggi hanno lasciato in eredità indicazioni positive. Per quanto siano stati light, visto il divario tecnico con gli avversari affrontati, si è già intravisto qualcosa. La squadra di, nonostante abbia ancora un po’ troppa ruggine nello sviluppo della manovra, ha palesato progressi evidenti soprattutto sul piano fisico dopo questi iniziali giorni di lavoro. Bene i nuovi arrivati, i quali hanno apposto le proprie firme tra le complessive 17 marcature rifilate alla Rappresentativa Città di Mondragone e al sodalizio locale del Ferentino.E in attesa della prima prova di calcio vero in programma il 29 luglio con la Salernitana, l’entusiasmo dei tifosi è palpabile. Lo si percepisce sugli spalti del Capo I Prati, girando in città o vedendo i numeri degli abbonamenti sottoscritti. Quota 10.000 è ormai vicina, a testimonianza del grande clima che si respira nel popolo giallazzurro. Un atto di fiducia incondizionata per dare al Leone la necessaria spinta nella rincorsa alla salvezza in massima serie. Aspettando, ovviamente, ulteriori innesti in sede di calciomercato. Perché l’organico va completato e, molto probabilmente, una buona parte di giocatori scesi in campo in queste uscite stagionali di luglio cambieranno aria entro il primo settembre. Così come ne arriveranno altri, pronti a mutare la struttura di una rosa in costante evoluzione.La dirigenza, chiaramente, è ben consapevole del lavoro da svolgere. Stando all’attualità, il compito prioritario è direzionato verso il reparto difensivo. Urgono, infatti, almeno due difensori centrali per completare la retroguardia che, nello scorso fine settimana, ha visto aggiungersi tra le proprie fila. Un ritorno all’ombra del Campanile per il classe 2001 dopo l’esperienza in prestito vissuta nella passata stagione, questa volta concretizzatosi con un trasferimento a titolo definitivo dal Lecce con contratto quadriennale. I tifosi si aspettano movimenti importanti in tal senso.del Tolosa resta un nome da tenere in considerazione, così come sta diventando sempre più calda la pista che conduce ad un altro ritorno. Il riferimento va a, centrocampista ivoriano di proprietà del Torino per il quale sono in corso dialoghi costanti per provare a raggiungere un’intesa. Per quel che riguarda le uscite, invece, sul portieresi registra il forte interesse del Gubbio mentre il giovanepiace a varie formazioni di C, tra cui Lucchese e Pescara.