È stato un sabato tutto dedicato alle presentazioni ufficiali in casa Frosinone. I nuovi acquisti Marco Sportiello, Lorenzo Crisetig e Cristian Molinaro hanno incontrato, sotto l'occhio vigile del responsabile dell'area tecnica Ernesto Salvini, la stampa rivelando le loro prime sensazioni per la nuova sfida in maglia canarina. Accettare la corte di una neopromossa, visto l'enorme divario tra Serie A e B, è sempre una scommessa, eppure questi ragazzi hanno sposato con grande entusiasmo il progetto della società frusinate. Sportiello viene da una stagione da protagonista con la Fiorentina, Crisetig è reduce da un'annata a Bologna in cui gli è mancata la continuità anche per via dell'esplosione di Pulgar nel suo stesso ruolo, mentre Molinaro, nonostante la forte concorrenza di Ansaldi e Barreca, ha saputo ritagliarsi il suo spazio nello scacchiere del Torino.



Tutti e tre, dunque, hanno fatto vedere di avere motivazioni da vendere, chi per un motivo, chi per un altro. Tra i tifosi ciociari non è passata inosservata una dichiarazione di Cristian Molinaro: «Questa è una sfida molto stimolante. A Torino eravamo dei tori, qui vorrei cercare di essere uno dei leoni del Frosinone». L'esterno mancino è stato cercato insistentemente dal club, che in lui ha individuato il puntello necessario per alzare il livello qualitativo delle corsie esterne giallazzurre. Un rinforzo di esperienza che, sin da queste prime battute, si candida a essere uomo spogliatoio. I sostenitori canarini ne hanno apprezzato la determinazione e la schiettezza mostrata nel primo incontro con la stampa. Passare da una piazza come Torino a una realtà relativamente piccola come Frosinone con questa umiltà non è da tutti. 218 presenze in Serie A, 43 nelle coppe europee e 2 in nazionale, senza dimenticare le 93 in Bundesliga, sono un biglietto da visita importante. Con il suo contributo proverà a condurre la squadra giallazzurra alla salvezza. La metamorfosi di Cristian Molinaro è iniziata: da toro è pronto a diventare leone, e la fascia sinistra sarà il suo terreno di caccia.