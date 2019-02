Allegria! Così esclamava Mike Bongiorno. Il morale del Frosinone è alle stelle. Daniel sbanca il “Ferraris” e, parafrasando (nel titolo) il capolavoro nonsense di Cochi e Renato, la vita ora è una favola.



Metto subito le mani avanti. I canarini hanno giocato piuttosto male… e sono generoso. Baricentro paurosamente basso paragonabile all’assetto di una squadra amatoriale in un’amichevole estiva contro una big. La Sampdoria ci ha aiutato con una delle peggiori prestazioni stagionali. Però… però… calcio champagne! Come? Sì, altro che tiki taka! Credetemi non sono pazzo. Il goal gialloblu è stato un capolavoro collettivo. Azione sviluppata da destra verso sinistra e viceversa. Zampano, Beghetto e Goldaniga coinvolti nella trama spumeggiante. Ciofani è li e fa il bomber vero, letale, mortifero.



Gioco, coraggio e spirito sbarazzino. Si può. Il parroco ha gridato spesso nella partita dell’oratorio ligure. Palloni buttati via con una fretta stucchevole. Contrasti neanche accennati in alcune circostanze. In una domenica eccitante bisogna pure evidenziare le cose che ancora non quadrano. Sinceri, schietti e onesti.



Bravo Baroni. Ammetto di non aver accolto con opinione fiduciosa l’avvento dell’ex difensore del Napoli scudettato di Maradona e Bigon. Caro Marco, mi stai sorprendendo. Se contro CR7 dovessero arrivare punti, ti offro una colazione.



Poi la Roma in casa. In settimana ci sarà la Champions con bianconeri e giallorossi impegnati rispettivamente con Atletico Madrid e Porto. E se i marziani dovessero dimenticare per un attimo l’impegno in salsa ciociara? Portatemi dallo psichiatra se volete.