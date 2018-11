. Nella storia il solo Lev Yashin è riuscito a vincere il pallone d’oro. Il calcio oggi è mutato radicalmente, ma il mito dell’estremo difensore rimane sempre intatto e disincantato.Le reti incassate (25 in 12 giornate) sono decisamente troppi, ma le lacune difensive non si collegano al rendimento dell’ex Atalanta.Ora però il Frosinone sembra aver rialzato testa, schiena e spalle. I conti cominciano pian piano a quadrare con mister Longo soddisfatto delle recenti prestazioni.Cresciuto nelle giovanili della Dea, passato per Seregno e Poggibonsi. Transitato anche a Coverciano nel 2016, chiamato dall’ex CT Antonio Conte per uno stage in vista dell’Europeo francese.La prossima sfida sarà con il collega nerazzurro Handanovic. Match tutto da vivere tra “Vratar” dal talento smisurato.