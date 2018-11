Per squadre come il Frosinone, dall’abito non così accattivante come le conclamate big,L’impresa di Ferrara ha innescato la scintilla del paradiso canarino. La pazienza di Longo ha finalmente restituito al cammino gialloblu punti preziosi non incassati all’alba del campionato.Le stoccate di Zampano e Beghetto non hanno centrato il bersaglio. Sepe ha visto i sorci verdi anche sulle iniziative del tridente terribile formato da capitan Ciofani, Ciano e Campbell.Basti pensare alle ammonizioni registrate da Chibsah, Maiello e Gori (entrato nella ripresa). Nulla di grave sia chiaro.Venerdì sera la Fiorentina allo “Stirpe”.